От женитьбы до встречи на БТР и попытки захвата акулы. Уральские мужчины о безрассудных поступках, совершенных из любви к женщине (ВИДЕО)

На этой неделе Рунет обсуждает жителя Кузбасса, который привел в обычную пятиэтажку живую лошадь, чтобы впечатлить любимую женщину. Поступок, конечно, сомнительный, но романтичный. «Новый День» решил спросить у известных уральских мужчин, в какие авантюры пускались они из любви к женщине.

«Чтобы произвести впечатление, решил проявить отвагу и бесстрашие. Подплыл к огромной китовой акуле поближе и схватил за верхнюю часть огромного хвоста. Впечатление незабываемое. Какой-то животный восторг. Грациозная рыбина, неторопливое движение хвоста. Сзади подплыл инструктор, ткнул в бок и дернул в сторону. После всплытия чуть не прибили. Объяснили, одно резкое движение хвостом и меня бы просто не было», – рассказал депутат заксобрания Вячеслав Вегнер.

Удивил свою любимую и его коллега по заксо Виктор Бабенко. «Приехал встречать жену из роддома на БТР. Тогда, в январе 2006 года, у меня родился третий сын. Думали с друзьями-«афганцами», как лучше встретить и поздравить ее, выбрали такой вариант. На БТР был установлен флаг России», – рассказал он.

Заместитель проректора Уральского федерального университета Дмитрий Бенеманский признался, что он довольно рассудительный мужчина, но одну историю все же припомнил: «Дело было еще в студенчестве, перелезал с одного балкона на другой, с цветами, чтобы поздравить девушку, которая мне тогда нравилась, у нее был день рождения».

Подобный поступок совершил и депутат Госдумы РФ Максим Иванов. «Лазил к будущей жене через окно на второй этаж, вход был закрыт. В 12 часов залезал, в 6 утра вылезал. По ночам разговаривали, читали стихи», – вспомнил собеседник «Нового Дня».

Глава фракции «Единой России» в гордуме Алексей Вихарев на вопрос ответил так: «Для кого-то, наверно, странный поступок – всю жизнь любить одну женщину, а у меня именно так, со школы я люблю Яну, которая сначала была моей девушкой, а потом стала женой».

Депутат городской думы Екатеринбурга Дмитрий Николаев ради любви к женщине преодолел сотни километров: «Дело было так: я ехал за рулем, мы беседовали по телефону, и я говорю: «Я сейчас приеду». Она думала, что я шучу. А я приехал – из Екатеринбурга в Самару. Она удивилась, конечно».

Его коллега по фракции ЛДПР Николай Вахрушев объяснил, что со своей женой познакомился еще в детском саду. «Когда я в школе учился, то в выходные не отдыхал, а подрабатывал. Помню, мне было 13 лет, пошел – и купил на все заработанные деньги цветы для нее», – вспомнил депутат.

Вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов никаких безрассудных поступков вспомнить не смог. «Самое главное – относиться к женщине с любовью», – заметил он.

Забавно, что многие из наших собеседников точь-в-точь повторили результаты недавнего соцопроса. Главный нарколог УрФО Антон Поддубный, министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, боец клуба «Архангел Михаил» Павел Гордеев на вопрос о самом безрассудном поступке из любви к женщине ответили коротко и не задумываясь: «Женился».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Евгения Вирачева, Дарья Деменева, Степан Фатхиев

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