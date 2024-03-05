Технический сбой, который возник при записи в лагеря, устранен: принято 17 тысяч заявлений на 28 тысяч мест

Специалисты устранили технический сбой, который произошел на портале госуслуг во время старта записи в загородные лагеря Екатеринбурга. Всеми способами ведомства приняли 17 тысяч заявлений на 28 тысяч мест. Но родители гадают, какие из отправленных заявок окажутся действительными.

«Технический сбой, в результате которого в электронных сервисах не отображались два лагеря («Космос» и «Рассветный»), был оперативно устранен во второй половине дня 4 марта. Те заявления, которые родители накануне подали через МФЦ и администрацию Орджоникидзевского района, были зарегистрированы и получили соответствующие номера по порядку. Заявлениям, параллельно поступившим от граждан через портал Госуслуг, также присваивались номера в соответствии со временем подачи. Поэтому никакой способ подачи заявлений не давал приоритета», – пояснили в департаменте образования Екатеринбурга.

Однако родители по-прежнему переживают, что дети из-за сбоя не попадут в лагерь. Дело в том, что многие заявления, отправленные через «Госуслуги» сразу после старта записи в полночь, попали в ведомство только после 3 часов ночи. Другие были приняты в работу сразу. Некоторые семьи отправляли по несколько заявлений, поскольку думали, что произошла ошибка. Какие из них будут действительны, не понятно. Добавим, что в этом году родители могут отправить заявку только на одну путевку в один лагерь, а не указать три лагеря, как было в прошлые годы.

Реестры заявлений, по которым будут выданы путевки, появятся на официальных сайтах районов Екатеринбурга 12 марта.

Напомним, запись в загородные лагеря Екатеринбурга на лето стартовала в полночь 4 марта. Но многие родители столкнулись с проблемой. Кроме того, оказалось, что два лагеря Орджоникидзевского района («Космос» и «Рассветный») вообще не отображались в списках при выборе организаций. Запись в них проходила вчера через МФЦ и администрацию Орджоникидзевского района (ул. Бабушкина, д. 16, к. 104, 302). К 12 часам дня в очереди в администрации скопилось почти 200 человек, ещё десятки родителей пришли в МФЦ.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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