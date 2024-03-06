«Травит на людей и животных». Нападение бойцовской собаки попало на видео (ФОТО, ВИДЕО)

В Сухом Логу нападение бойцовской собаки попало на видео. На кадрах видно, как американский стаффордширский терьер во дворе жилого дома терзает самоеда. Хозяйка ездовой собаки кричит: «Помогите, вызовите полицию», – и пытается оттащить своего питомца от разъяренного пса, а его хозяин требует от нее «заткнуться» и не предпринимает никаких попыток прекратить грызню.

Нападение бойцовской собаки

В местных пабликах горожане обсуждают, что это может быть уже не первый инцидент с амстафом и его хозяином, сообщается, что он натравливает собаку на других животных и даже на людей. Некоторые предполагают, что он находится в неадекватном состоянии – на видео у него в руках бутылка.

По словам очевидцев, собаку зовут Айс, а ее хозяина Артем. На странице владельца пса в ВК множество фотографий с амстафом, которого он, судя по снимкам, часто выгуливает без намордника, а иногда и без поводка.

Сухой Лог, Елена Сычева

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