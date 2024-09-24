Хозяин агрессивного питбуля пойдет под суд

В Сухом Логу направлено в суд уголовное дело в отношении 46-летнего владельца американского питбультерьера. Животное нападало на людей и других собак, одна из которых в результате потеряла лапу.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, владельца питбуля обвиняют в причинении вреда здоровью при помощи своей собаки, хулиганстве, жестоком обращении с животным.

Так, 29 декабря 2022 года обвиняемый умышленно выпустил собаку без намордника в подъезд дома на улице Белинского, где пес напал на подростка и укусил его за лицо и левую руку. Затем питбуль набросился на принадлежащего ребенку хаски. В результате травм собаке пришлось ампутировать часть лапы. Через месяц, 24 января 2023 года, обвиняемый поссорился со своей знакомой на улице Юбилейной и спустил на нее собаку. Женщина получила травмы правой кисти и левой голени. Всего по уголовному делу потерпевшими признаны 5 человек, один из которых несовершеннолетний.

Во время следствия обвиняемый вину не признал и отказался давать показания в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации.

Как уже сообщал «Новый День», одно из нападений собаки попало на видео. На кадрах видно, как пес во дворе жилого дома терзает ездовую собаку. Хозяйка кричит: «Помогите, вызовите полицию», – и пытается оттащить своего питомца от разъяренного пса, а его хозяин требует от нее «заткнуться» и не предпринимает никаких попыток прекратить грызню. Жители города в местных пабликах писали, что владелец пса по имени Артем не раз натравливал собаку на других животных и на людей.

Заседание суда назначено на 25 сентября.

Сухой Лог, Елена Владимирова

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