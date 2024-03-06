Пострадавшая от нападения бойцовской собаки: «В полиции мне сказали, что нет тяжкого вреда – нет дела» (ФОТО)

В Сухом Логу местный житель терроризирует соседей своей собакой. Речь идет об амстаффе или питбуле по кличке Айс и его хозяине Артеме Черепанове. Вчера вечером сухоложец натравил своего пса на самоеда, которого выгуливала женщина. Хозяйка не пострадала, но ее собаке сильно досталось.

«Руководством ОВД Сухого Лога поручено провести проверочные мероприятия силами сотрудников службы участковых уполномоченных. Владельцам пострадавшего животного рекомендовано провести обследование собаки в ветеринарной клинике, чтобы установить степень тяжести причиненных собаке травм. По итогам проверки полиция примет обоснованное процессуальное решение», – сообщил «Новому Дню» руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Между тем, оказалось, что это не первая жертва бойцовской собаки и ее хозяина, однако прежде к ответственности Черепанова за то, что он натравливает пса на людей и животных, не привлекали. Сам он бравирует своей неприкосновенностью. «Вызывали меня в отделения, что он там на кого-то напал, но каждый раз эти дела закрывали. Я его никому не отдам и ничего не дам с ним сделать. Он мне как ребенок», – заявил в беседе с Е1 сам Черепанов.

После того, как нынешняя история разошлась по СМИ, у сухоложцев появилась надежда на то, что справедливость все же восторжествует, и на владельца пса найдут управу. Как рассказала «Новому Дню» одна из пострадавших, Александра Гошина, Черепанов с Айсом напали на нее в январе 2023 года. Собака сильно искусала ее за руки и ноги, Александре пришлось пройти курс антирабической вакцины. Она добилась прохождения судебно-медицинской экспертизы, результаты которой направили напрямую в полицию Сухого Лога, но и спустя год никакого отклика от правоохранителей нет.

«Мы с дочерью и нашей собакой (у нас корги) возвращались домой из гостей. Подходя к пешеходному переходу, я увидела этого мужчину с собакой. Мы остановились и решили его пропустить. Он начал нам кричать, чтобы мы шли, я сказала, что мы подождем, когда он уйдет. Тогда он стал орать на нас матом, но все-таки ушел – и мы направились дальше. Когда мы были уже у подъезда, я отправила дочь домой, а сама осталась, чтобы пройти еще круг со своей собакой. И тут я увидела, как он с собакой бежит на меня. Его собака укусила меня за руку, потом за ногу, когда я упала, его собака вцепилась в моего песика мертвой хваткой. Я начала кричать, чтобы он убрал свою собаку и ушел. На что он мне сказал: «Одно мое слово – и он загрызет и тебя, и твою собаку». В подъезде послышался шум, было понятно, что выходят люди. Это его спугнуло, они ушли», – рассказала Александра.

Муж девушки вызвал полицию, приехавшие сотрудники зафиксировали показания Александры, а она отправилась в травмпункт. Ей удалось добиться также и направления на судмедэкспертизу, результаты которой направили сразу в полицию. «Участковый был в курсе, я ему сказала об этом. И вот прошел год, а официального ответа нет. Неофициально мне в полиции сказали: «Тяжкого вреда нет – ему ничего не будет», – добавила собеседница агентства.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube