«Автомобилист» уступил «Ак Барсу» в четвертом матче плей-офф

«Автомобилист» проиграл «Ак Барсу» четвертый матч серии первого раунда Кубка Гагарина. Поединок в Екатеринбурге завершился со счетом 0:5 в пользу гостей.

У екатеринбуржцев игра не заладилась с первых же минут. «Ак Барс» забросил две быстрые шайбы в ворота Евгения Аликина – отличились Семен Кошелев и Дмитрий Юдин. Хозяева тут же заменили вратаря, в игру вступил Владимир Галкин. Позднее тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин объяснил это решение тем, что команду было необходимо встряхнуть.

Во втором периоде уральцы последовательно «обстреливали» ворота казанцев, но вратарь «Ак Барса» играл надежно. Немногочисленные атаки соперников обернулись забитым голом в середине матча – третью шайбу забросил Никита Дыняк. В концовке встречи нападающий «Ак Барса» Евгений Свечников оформил дубль, установив итоговый счет матча.

«Соперник вышел на лед заряженным, играл от ножа. Где-то мы в первом периоде не успевали за мыслью соперника, проигрывали ему по движению и в борьбе. Из-за этого пропустили два первых «подворотных» гола. Во втором периоде у нас были хорошие шансы, но мы не реализовали свои моменты. Дальше соперник уже играл по счету. Где-то мы рисковали и получили контратаки. Тяжелый матч, но против нас играет мастеровитая команда, которая воспользовалась своими шансами на сегодня. Готовимся к следующей игре в Казани, постараемся подвести ребят в хорошем психологическом и физическом состоянии», – подвел итоги матча наставник «Автомобилиста» Николай Заварухин.

Екатеринбургский клуб по-прежнему ведет в серии плей-офф со счетом 3:1. Следующий матч состоится 8 марта в Казани. Для выхода в 1/4 Кубка Гагарина «Автомобилисту» нужно одержать еще одну победу.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube