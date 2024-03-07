В школах Екатеринбурга ведут двухдневный дистант из-за выборов

Департамент образования администрации Екатеринбурга рекомендовал школам, где будут организованы избирательные участки, перевести детей на дистанционное обучение 14 и 15 марта. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта. В мэрии пояснили, что для подготовки участков к голосованию потребуется еще один день – четверг. «Работы много – от развешивания необходимой атрибутики и информации, установки урн до проверки кинологами», – рассказали в пресс-службе.

В областном министерстве образования заявили «Новому Дню», что руководство школ, где расположены участки, самостоятельно принимают решение о введении дистанта.

«Каждая школа, которая является УИКом, принимает решение об организации учебного процесса на 15 и 16 марта самостоятельно. В каких-то образовательных организациях на этой неделе проходят плановые каникулы. Учебные заведения, где идет учебный процесс, могут либо перейти на дистанционный режим, либо организовать на эти дни внеучебную деятельность. Это могут быть походы в музеи, образовательные центры, лыжные старты и другие мероприятия, запланированные программой», – сообщили в министерстве.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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