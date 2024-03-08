«Автомобилист» во второй раз в истории вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина

Хоккейный клуб «Автомобилист» выиграл первый раунд плей-офф Кубка Гагарина, одержав четвертую победу над «Ак Барсом».

Пятый матч серии соперники провели в Казани. «Автомобилист» открыл счет в концовке первого периода, играя в меньшинстве. Алексей Бывальцев в контратаке воспользовался несогласованными действиями вратаря и игроков «Ак Барса», подхватил шайбу в чужой зоне и отправил ее под перекладину в ворота казанцев. Хозяева быстро отыгрались – Александр Радулов забросил шайбу, использовав то же самое большинство, но уже в начале второго периода. В третьей двадцатиминутке «Автомобилист» снова вырвался вперед. Семен Кизимов получил пас из-за ворот от Степана Хрипунова и отправил шайбу точно в цель, переиграв вратаря Тимура Билялова. Счет на табло стал 2:1 в пользу екатеринбуржцев. В последние две минуты матча уральским болельщикам пришлось понервничать. «Ак Барс» получил большинство и атаковал ворота Евгения Аликина в формате 6 на 4, но «Автомобилист» выдержал это давление и добился победы.

Общий счет в серии составил 4:1. Екатеринбургский клуб выбил из первого раунда финалиста прошлого сезона КХЛ и во второй раз в своей истории вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина. Во втором раунде соперником «Автомобилиста» станет один из клубов Западной конференции.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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