В Екатеринбурге умер король бенди Николай Дураков

в Екатеринбурге 9 марта на 90-м году жизни скончался легендарный советский хоккеист с мячом и признанный король бенди Николай Дураков. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации хоккея с мячом России.

Как ранее писал «Новый День», вся игровая и тренерская карьера Дуракова была связана со свердловским клубом СКА. На клубном уровне Николай Дураков стал девятикратным чемпионом СССР и лучшим бомбардиром СКА. В составе сборной СССР он выступал с 1956 по 1973 годы и семь раз побеждал на чемпионатах мира.

«9-кратный чемпион СССР, 7-кратный второй и 3-кратный третий призер чемпионатов СССР, обладатель Кубка европейских чемпионов, лучший бомбардир и лучший полузащитник чемпионатов СССР, 12 раз был в «Списках лучших игроков сезона», в составе сборной СССР 7 раз побеждал на чемпионатах мира, обладатель медали IBF «За выдающиеся заслуги» и лучший хоккеист XX века по опросу «Советского спорта» (2000)», – комментируют заслуги хоккеиста в Федерации хоккея с мячом России.

В честь прославленного игрока в Екатеринбурге был открыт памятник. Бронзовый образ Николая Дуракова находится напротив Центрального стадиона.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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