300 фактов о Екатеринбурге. Здесь живет король бенди

Факт № 219. В списке почетных граждан Екатеринбурга есть Николай Дураков – легендарный советский хоккеист с мячом и признанный король бенди. Вся его игровая и тренерская карьера была связана со свердловским клубом СКА. На клубном уровне Николай Дураков стал девятикратным чемпионом СССР и лучшим бомбардиром СКА. В составе сборной СССР он выступал с 1956 по 1973 годы и семь раз побеждал на чемпионатах мира.

Прозвище «король бенди» появилось с легкой руки главных соперников советской команды – шведов. В 1969 году, после победного для сборной СССР чемпионата мира в Швеции, награждение хоккеистов проходило в королевском замке-дворце в Уппсале. На церемонии не смог присутствовать король Швеции Густав VI Адольф. Через пресс-службу он объяснил свое отсутствие тем, что «двум королям в одном замке будет тесно».

Спортивный журналист Михаил Азерный описывал сцену награждения в шведском замке так: «После того как сборной СССР вручили золотые медали, Дуракова попросили остаться на сцене и зачитали свиток с прикрепленной к нему лентой в цветах шведского флага. Шведская команда встала и принялась аплодировать. Это было провозглашение Николая Дуракова королем бенди».

С королем Густавом VI Адольфом Николай Дураков встретился уже в 1971 году – во время чемпионата мира по бенди в Швеции. Они обменялись рукопожатием. В 2000 году по опросу газеты «Советский спорт» Николай Дураков был признан лучшим хоккеистом страны ХХ века.

В честь прославленного игрока в Екатеринбурге был открыт памятник. Бронзовый образ Николая Дуракова находится напротив Центрального стадиона.