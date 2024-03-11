Петр Ян вернулся в топ-5 бойцов мира

Боец клуба «Архангел Михаил» Петр Ян поднялся на три строчки в рейтинге FightMatrix после победы над Сонгом Ядонгом на турнире UFC 299. В престижной таблице сильнейших бойцов мира екатеринбуржец обходит Марлона Веру, Генри Сехудо и Патрика Микса.

Петр Ян, Сонг Ядонг и Юрайя Файбер

Выше Яна в рейтинге только чемпион UFC Шон О'Мэлли, а также Мераб Двалишвили, Алджамейн Стерлинг и Кори Сэндхаген. Отметим, что No Mercy единственный представитель России в топ-15 FightMatrix.

Екатеринбург, Елена Сычева

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