Уральский боец Петр Ян лег в больницу на операцию

Боец клуба «Архангел Михаил» Петр Ян заявил, что лег в больницу на операцию. «Я в больничке. Завтра у меня операция, поэтому не теряйте», – сказал Ян на видео, которое разместил в соцсетях.

Напомним, Петр Ян вернулся в UFC после годичного перерыва: спортсмен брал паузу на восстановление после травмы. После победы в последнем своем бою над китайским спортсменом Сонгом Ядонгом он поднялся на три строчки в рейтинге FightMatrix и попал в топ-5 бойцов мира. Как ранее писал «Новый День», спортсмен намерен в этом году снова выйти в клетку. «Есть план провести в этом году два поединка. Сейчас надо пройти медицинское обследование. Завтра уже записался на МРТ, и, может быть, сразу в зал», – говорил Петр.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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