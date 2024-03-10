Уральский боец Петр Ян вернулся в UFC с победой

Боец клуба «Архангел Михаил» Петр Ян вернулся в UFC после годичного перерыва и одержал победу над спортсменом из Китая Сонгом Ядонгом. Поединок прошел в Майями в рамках турнира UFC 299. Судьи в своем решении были единогласны – 29:28 в пользу российского бойца.

Сонг Ядонг активно начал первый раунд: провел тейкдаун после нескольких хороших ударов, однако развить момент не смог. Второй раунд закончился с преимуществом российского спортсмена: объем плотных ударов Петра Яна со стороны No Mercy выросло разы. Под конец Петр закрепил успех мощным броском.

«На третий раунд Ядонг вышел уже вымотаным и с жестким рассечением над глазом. Мы наконец-то увидели того самого злого Яна, который сносит своих соперников без лишних сомнений», – прокомментировали заключительный раунд представители «Архангела Михаила». Пётр Ян выдал длинные серии ударов и завершил бой победой по единогласному решению судей.

По результатам сегодняшнего поединка Ядонг занимает седьмую строчку рейтинга UFC в легчайшем весе, а Петр – четвертую.

Как ранее писал «Новый День», в UFC Петр провел четыре титульных боя. Последний из них – в марте 2023 года, после чего спортсмен брал паузу на восстановление после травмы.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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