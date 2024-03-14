Петр Ян прилетел в Екатеринбург после камбека в UFC (ФОТО, ВИДЕО)

Российский боец смешанных единоборств Петр Ян вернулся в Екатеринбург после камбека на турнире UFC-299. Спортсмена и его команду встретили одноклубники из команды «Архангел Михаил» и Академии единоборств РМК, в которой тренируется известный боец.

Петр Ян вернулся в Екатеринбург

«Давно не был дома. Улетел сразу после Нового года. Родная земля плюс погода такая – не холодно, но снежок идет. Эмоции самые приятные», – рассказал Петр Ян.

Также он поделился ближайшими спортивными планами. По словам бойца, он намерен в этом году снова выйти в клетку. И, возможно, даже не один раз. «Есть план провести в этом году два поединка. Сейчас надо пройти медицинское обследование. Завтра уже записался на МРТ, и, может быть, сразу в зал», – добавил Петр.

Напомним, на недавнем турнире UFC-299 в Лос-Анджелесе Петр Ян одержал победу над Сонгом Ядонгом. До этого Петр трижды терпел неудачи в поединках – с Алджо Стерлингом, Шоном О`Мэйли и Мерабом Двалишвили.

При этом Петр Ян – один из сильнейших бойцов мира, он экс-чемпион UFC в легчайшем весе.

Екатеринбург, Елена Сычева

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