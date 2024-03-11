Сегодня – день формирования Уральского добровольческого танкового корпуса: как это было

Сегодня исполняется 81 год с момента формирования Уральского добровольческого танкового корпуса. Это единственное в мире танковое соединение, которое было полностью создано на средства, добровольно собранные жителями.

Уральский добровольческий танковый корпус был создан 11 марта 1943 года на средства жителей трех областей – Свердловской, Молотовской (Пермской) и Челябинской. С первого дня после объявления о формировании корпуса начали поступать заявления от тружеников Урала с просьбой принять их в состав добровольческого корпуса, всего 115 тысяч заявлений. В итоге в УДТК вошло 9660 человек.

На круглосуточную вахту встали все предприятия Урала, чтобы выпускать для корпуса танки Т-34, самоходные артиллерийские установки, снаряды, «Катюши» и другую технику. Три месяца понадобилось, чтобы укомплектовать корпус всеми типами вооружений. Швейные фабрики шили обмундирование, выпускалось снаряжение, личное, стрелковое и холодное оружие.

Уральский добровольческий танковый корпус был отправлен в армию в июне 1943 года. В июле он уже принял боевое крещение на Курско-Орловской дуге. УДТК прошел славный боевой путь от Орла до Берлина, свыше 5500 километров, в том числе с боями – более 2 тысяч километров. Кроме того, УДТК участвовал в освобождении восставшей против гитлеровских войск Праги.

После Великой Отечественной войны корпус получил название – 10-я гвардейская уральско-львовская танковая дивизия. До 1994 года соединение находилось в группе советских войск в Германии. Ветеранами корпуса послевоенных лет называют всех, кто служил в дивизии до 1994 года.

С памятной датой уральцев поздравил полпред президента в УрФО Владимир Якушев.

«11 марта 1943 года был сформирован Уральский добровольческий танковый корпус. Само его создание стало ярким подтверждением единства фронта и тыла. Те, кто ковал оружие Победы, взяли его в руки и отправились на передовую. Количество добровольцев намного превышало численность корпуса. На фронт ушли лучшие из лучших. И от Курской дуги они дошли до Берлина и Праги. Эта сила, этот непобедимый дух нашего народа передается из поколения в поколение. Сегодня уральцы вновь бьются на передовой в зоне проведения специальной военной операции. И их поддерживают тысячи наших земляков: с полной самоотдачей они трудятся на заводах, выпускают необходимую продукцию, восстанавливают освобожденные от украинских боевиков города и поселки, возвращают их к мирной жизни. Подвиг, который совершили уральцы в 1943 году, навсегда останется примером стойкости и целеустремленности. Наш долг – беречь память о нем и передавать ее будущим поколениям», – говорится в поздравлении.

РИА «Новый День» посвятил УДТК специальный проект «Черные ножи».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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