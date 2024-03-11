Санврачи опровергли данные о вспышке кори в УрФУ

В свердловском управлении Роспотребнадзора опровергли информацию о вспышке кори в Уральском федеральном университете. «Экстренных уведомлений о случаях кори в органы Роспотребнадзора не поступало, при активном взаимодействии с руководством вуза информация также не подтвердилась», – подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на радиофаке УрФУ выявлен очаг заболеваемости и что медики экстренно проводят подчищающую иммунизацию.

Екатеринбург, Елена Сычева

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