Санврачи опровергли данные о вспышке кори в УрФУ

В свердловском управлении Роспотребнадзора опровергли информацию о вспышке кори в Уральском федеральном университете. «Экстренных уведомлений о случаях кори в органы Роспотребнадзора не поступало, при активном взаимодействии с руководством вуза информация также не подтвердилась», – подчеркнули в ведомстве.
Ранее сообщалось, что на радиофаке УрФУ выявлен очаг заболеваемости и что медики экстренно проводят подчищающую иммунизацию.
Екатеринбург, Елена Сычева
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