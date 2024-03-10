На радиофаке УрФУ выявили очаг кори

В Уральском Федеральном университете зафиксировали вспышку кори. По словам студентов, случаи были выявлены в Институте радиоэлектроники и информационных технологий – РТФ. Об этом сообщил портал «Уралинформбюро».

Учащиеся заявили, что сейчас в университете проводится вакцинация тех, кто ранее не был привит. Дистанционный режим в вузе пока не ввели.

Как ранее сообщал «Новый День», число случаев кори в прошлом году в России резко выросло в связи с прибытием в страну непривитых граждан соседних государств, а также из-за отказа от прививок некоторых групп населения России. В Роспотребнадзоре рассказали, что за 2023 год в Свердловской области переболели 200 человек, что в два раза больше, чем в доковидные годы. По словам Крекова, на данный момент ситуация по кори стабильная, проблем с вакциной нет. К концу февраля по стране доставили 107 тыс. доз комбинированных препаратов, действующих на иммунитет одновременно от кори и паротита, а также от кори, паротита и краснухи.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube