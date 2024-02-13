Регионы РФ получат более 100 тысяч доз вакцины от кори

Производитель готовит большую партию вакцины от кори и еще ряда заболеваний для отправки в регионы России. К концу февраля по стране доставят 107 тыс. доз комбинированных препаратов, пишут «Известия».
В декабре фармацевтический холдинг «Нацимбио» отправил в регионы 367 тыс. доз вакцин, в январе – 195 тыс. доз. Новая партия в 107 тыс. доз готовится к отправке. В нее войдут комбинированные препараты, действующие на иммунитет одновременно от кори и паротита, а также от кори, паротита и краснухи.
В компании заверили, что вакцины уже произвели. Они проходят государственный контроль качества перед отправкой.
Число случаев кори в России резко выросло в связи с прибытием в страну непривитых граждан соседних государств, а также отказа от прививок некоторых грапп населения России.
В Сургутском районе ХМАО целую больницу закрыли на карантин до 27 февраля из-за вспышки кори. Вспышка заболевания также зафиксирована в Курской области, там заболели 18 человек. Медики сообщили, что все зараженные не были привиты по религиозным соображениям.
Москва, Наталья Рязанова
© 2024, РИА «Новый День»