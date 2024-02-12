В Курской области произошла вспышка кори среди непривитых баптистов

В Курской области зафиксировано 18 случаев заболевания корью. Об этом сообщил замгубернатора Андрей Белостоцкий.

«Есть случай массовой заболеваемости кори. <...> Это евангельская церковь, у баптистов, 18 случаев», – рассказал замглавы региона.

По его словам, все заболевшие были непривиты, они отказались от вакцинации по религиозным соображениям. Все пациенты проходят лечение под наблюдением на дому и в больницах.

«Это еще раз говорит, что позиция непрививочников – неправильная. К сожалению, в России в этом году уже зафиксированы смерти детей от кори», – отметил замгубернатора.

Соответствующие службы уже отрабатывают очаги заболеваемости. Кроме того, зарегистрировано два завозных случая. По словам Белостоцкого, речь идет о военных, вернувшихся из Смоленской области. Все контактировавшие с этими пациентами прошли повторную иммунизацию.

Курск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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