На уральских водоемах пилят лед для пропуска паводка

В Свердловской области пилят лед на реках, чтобы он не помешал течению паводка.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, накануне был распилен лед на реке Ялынка в селе Леонтьевском Туринского района. Всего с начала года было распилено 0,85 км льда, взрывные работы пока не проводились.

Обстановка на водоемах соответствует сезону.

Всего на территории области функционируют 20 ледовых переправ.

Напомним, в прошлом году дорожники начали взрывать лед у низководных мостов 28 марта. Сначала взрывы прогремели в Туринском и Слободотуринском районах.

Туринск, Елена Владимирова

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