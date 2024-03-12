На уральских водоемах пилят лед для пропуска паводка

В Свердловской области пилят лед на реках, чтобы он не помешал течению паводка.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, накануне был распилен лед на реке Ялынка в селе Леонтьевском Туринского района. Всего с начала года было распилено 0,85 км льда, взрывные работы пока не проводились.
Обстановка на водоемах соответствует сезону.
Всего на территории области функционируют 20 ледовых переправ.
Напомним, в прошлом году дорожники начали взрывать лед у низководных мостов 28 марта. Сначала взрывы прогремели в Туринском и Слободотуринском районах.
Туринск, Елена Владимирова
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