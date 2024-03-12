«Уральские авиалинии» достигли рекордного пассажиропотока с момента основания

В феврале «Уральские авиалинии» перевезли почти 600 тысяч пассажиров. Это рекордный показатель с момента основания авиакомпании, отметил гендиректор Сергей Скуратов.

Как рассказали в пресс-службе авиакомпании, всего за февраль «Уральские авиалинии» перевезли 597 085 пассажиров, что на 13% больше, чем в феврале 2023-го и на 16% больше, чем в допандемийном феврале 2019 года. Более половины пассажиров (323 тысячи) выбрали рейсы по России, остальные – в СНГ (почти 244 тысячи) и другие страны (30 тысяч). Всего авиакомпания совершила 3661 рейс.

По итогам двух первых месяцев 2024 года результаты тоже впечатляют: «Уральские авиалинии» выполнили 7768 рейсов, которыми воспользовались 1 млн 275 тыс. 76 пассажиров (+15% к аналогичному периоду 2023 года и +14% к 2019 году).

Напомним, в феврале «Уральские авиалинии» возобновили полеты в Стамбул из Екатеринбурга, а в апреле планируется возобновление рейсов в Пекин.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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