Прокурор Екатеринбурга потребовала срочно убрать снег и лед с тротуаров (ФОТО)

Сегодня вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов и прокурор города Светлана Кузнецова проверили качество уборки в Кировском и Октябрьском районах. Прокурор сделала вывод, что проезжие части улиц очищены удовлетворительно, но к тротуарам и пешеходным зонам остаются большие вопросы. Вице-мэру настоятельно рекомендовали побыстрее очистить их – пока кучи снега не превратились в лужи.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, Алексей Бубнов и Светлана Кузнецова осмотрели центральные улицы города, Пионерский поселок, микрорайоны ЖБИ, Компрессорный, Птицефабрика, Парковый.

Светлана Кузнецова заявила, что требуется срочно активизировать вывоз снега, поскольку после таяния он превратится в грязь и выльется на дороги, особенно там, где нет коммуникаций, которые позволили бы отвести воду. «Основные вопросы – к пешеходным зонам: еще есть участки, покрытые льдом, что небезопасно для движения пешеходов», – заявила она.

Напомним, в ближайшие два дня в Екатеринбурге потеплеет до +3. По прогнозам синоптиков, уже в выходные может начаться активное таяние снега. Как правило, это приводит к слякоти на дорогах и тротуарах.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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