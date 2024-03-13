Рассмотрение апелляции бывших владельцев ЧЭМК на передачу активов государству перенесли

Апелляцию бывших владельцев АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» и еще двух металлургических предприятий не будут рассматривать сегодня. В картотеке 17-го арбитражного апелляционного суда сообщается, что заседание по этому делу состоится только 27 марта.

Как уже писал «Новый День», 26 февраля Арбитражный суд Свердловской области принял решение передать государству акции АО «Серовский завод ферросплавов», АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» и АО «Кузнецкие ферросплавы», контролировавшиеся супругами Антиповыми через компанию «Эталон». Иск о национализации Генпрокуратура подала в начале февраля. Основанием для этого стали нарушения при приватизации и переход предприятий под фактический контроль резидентов недружественных государств.

Затем супруги Антиповы, контролировавшие ЧЭМК и другие металлургические предприятия, подали апелляционную жалобу на решение об их изъятии.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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