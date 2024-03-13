В этом году аграрии сделают упор на выращивании кормов для скота

В 2024 году свердловские аграрии планируют посадить больше кормовых культур для обеспечения животноводов. По сравнению с ними площадь, засеянная картофелем и овощами, будет в разы меньше.

Как сообщили в ДИПе, всего свердловские аграрии планируют в этом году засеять 770 тысяч гектаров земли. Из них почти 350 тысяч гектаров займут зерновые и зернобобовые культуры. «Сельхозтоваропроизводители планируют увеличить площади посевов кормовых культур, чтобы обеспечить качественную базу сырья для животноводческого сектора. Они займут 369,3 тысячи гектаров. Масличные культуры планируется посеять на площади порядка 38 тысяч гектаров, а картофель и овощи – на площади почти 14 тысяч гектаров», – сказал первый замминистра АПК и потребительского рынка Сергей Шарапов.

На поддержку сельского хозяйства в регионе в 2024 году запланировано более 5 млрд рублей.

Напомним, в прошлом году под зерновые культуры выделили 364,1 тыс. га, что на 8,2 тысячи больше 2022 года. Посадки масличных культур сократились с 38 тысяч до 31,6 тыс. га. Картофель в 2023 году посадили на 13,6 тыс. га, овощи – на 1,1.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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