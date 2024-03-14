Общественники – родителям выпускников: «Рабочие могут зарабатывать 300 тысяч, юрист – не больше 80»

При выборе профессии или учебного заведения, куда поступать, молодые люди часто прислушиваются к родителям. Но беда в том, что представления среднего поколения о рынке труда и профессиях уже во многом устарели. Так, они не всегда понимают, что высококвалифицированные рабочие на производстве могут заработать гораздо больше, чем юристы или экономисты, – заявила сегодня на пресс-конференции председатель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая.

«Родительские представления во многом устарели. Многие считают, что рабочая профессия – это непрестижно, будешь работать в мазуте. Лучше в офисе, в чистом костюмчике, экономистом, юристом или менеджером. Этот миф мы развенчиваем с 2020 года, – отметила она. – Мы рассказываем, какие условия на современных предприятиях – никакой грязи, все очень чисто, все автоматизировано, чистая, форменная одежда. И потом, сколько может получать юрист – на предприятии или в свободном плавании? Ну, наверно, не больше 50, 70, 80 тысяч. А квалифицированный рабочий на предприятии может и 300 тысяч, и более. Есть такие уникальные профессии. Мир профессий изменился».

Как уже писал «Новый День», проблемы с промышленными кадрами в регионе существуют уже довольно давно. В апреле 2023 года директор по персоналу Уральского алюминиевого завода, депутат заксо Анна Соломеина заявила, что власти и работодатели Свердловской области стараются создать все условия для молодых людей, которые решат посвятить свою жизнь работе на производстве, но желающих все равно недостаточно, чтобы восполнить кадровый дефицит. По ее словам, даже высокие зарплаты, около 79 тысяч рублей в месяц, плюс серьезный соцпакет – питание, медицинская страховка и так далее, – не делают работу в промышленности достаточно привлекательной для молодежи. «К сожалению, молодежь не идет. Средний возраст наших сотрудников растет. Лет пять назад было 39 лет, сейчас уже – 43, 45, 47 лет», – рассказала Соломеина.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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