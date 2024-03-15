В Екатеринбурге впервые в истории пройдет байк-фест

Этим летом в Екатеринбурге состоится первый в городе всероссийский фестиваль мотоспорта, на который съедутся около 3 тысяч байкеров со всей России и придут более 10 тысяч зрителей.

В рамках фестиваля проведут выставки мотоциклов, мотоспортивные шоу, спортивные и театральные мероприятия, кинопоказы.

Кроме того, как сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга, еще одним событием проекта станет конкурс уральских музыкантов. Его участники выступят 8 июня на одной из четырех музыкальных сцен фестиваля, расположенной у стадиона «Динамо» – на стрелке городского пруда. Победитель получит возможность выступить на фестивале Suzdal Blues в 2024 году и на главной сцене фестиваля «Движение» в 2025 году.

Чтобы принять участие в отборе, необходимо заполнить заявку по ссылке и сделать пост об участии с описанием музыкального коллектива, техрайдера группы и хэштегом #движениеурал. Выбирать победителя будут писатель, создатель и организатор Suzdal Blues Максим Привезенцев, организатор фестиваля «Байкальская миля», Московского мотофестиваля, выставок «Мотозима», «Мотовесна», «Поехали!» Дмитрий Хитров, председатель ассоциации «Федерация Свободных Байкеров» Владимир Кашкин и солист, гитарист и фронтмен группы Blues Doctors Владимир Демьянов. Отбор заявок продлится до 11 апреля.

Фестиваль пройдет при поддержке губернатора Свердловской области, администрации Екатеринбурга, Фонда святой Екатерины и компании Prinzip.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube