Ради байкеров в Екатеринбурге перекроют улицы и ограничат продажу алкоголя

В дни проведения в Екатеринбурге фестиваля мотокультуры «Движение» будет временно ограничен проезд по центральным улицам, а также продажа алкоголя.

В постановлении, которое подписал и.о. мэра Игорь Сутягин, говорится, что с полуночи четверга, 6 июня, до 04:00 понедельника, 10 июня, перекроют движение всех видов транспорта по улице 8 Марта на участке от проспекта Ленина до Малышева, а в субботу, 8 июня – с 06:00 до 15:00 по улице Горького от Пушкина до Малышева.

В субботу 8 июня и воскресенье 9 июня не будет продаваться алкоголь в границах улиц Московской – Малышева – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулка Красного – улицы Челюскинцев.

Стоянка автотранспортных средств на площади 1905 года будет запрещена с 06:00 субботы, 8 июня до 22:00 воскресенья, 9 июня в связи с организацией парковки для участников фестиваля.

Как уже сообщал «Новый День», в июне в Екатеринбурге состоится первый в городе всероссийский фестиваль мотоспорта, на который съедутся около 3 тысяч байкеров со всей России и придут более 10 тысяч зрителей. В рамках фестиваля проведут выставки мотоциклов, мотоспортивные шоу, спортивные и театральные мероприятия, кинопоказы, рок-концерты.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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