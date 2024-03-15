В ночь с воскресенья на понедельник в Екатеринбурге начнется запись детей в дневные лагеря

В полночь 18 марта в Екатеринбурге начнется подача заявлений на путевки в лагеря с дневным пребыванием на лето. При этом до сих пор не все родители получили квитанции за путевки в загородные лагеря: «Госуслуги» продолжают работать с перебоями.

«Запись на летние каникулы в лагеря с дневным пребыванием детей стартует в 00:00 18 марта. Подать заявление можно через портал госуслуг, через отделения МФЦ согласно их графику работы, лично в образовательном учреждении, на базе которого будет открыт лагерь, – сообщили сегодня в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. – Прием заявлений продлится до 25 марта».

Всего в Екатеринбурге летом будут работать 164 дневных лагеря, из них 155 – в школах, 4 – в учреждениях допобразования и 5 в детсадах. Всего будет выдано 32 тысячи путевок на смены продолжительностью 7 и 21 день.

При этом у многих родителей еще не завершена эпопея с записью детей на лето в загородные лагеря. Сегодня тем, кто получил путевку, должны были прийти квитанции на оплату. Но на «Госуслугах» их видят далеко не все.

«В отделе образования говорят, что квитанцию отправили, но в личном кабинете ее нет. Попросила продублировать на почту, там отказали, сказали ждите в «Госуслугах», – рассказывают екатеринбуржцы.

Кроме того, продолжается прием заявлений на свободные места в загородные лагеря на лето. Из-за технических сбоев, которые сопровождают всю кампанию, многие горожане предпочитают нести документы в МФЦ.

Напомним, запись в загородные лагеря на лето началась в Екатеринбурге 4 марта, но еще на старте произошел технический сбой, из-за которого заявления не регистрировались на «Госуслугах». Кроме того, два лагеря Орджоникидзевского района («Космос» и «Рассветный») вообще не отображались в списках при выборе организаций. Запись в них организовали 4 марта через МФЦ и администрацию Орджоникидзевского района. В результате распределение путевок происходило с задержкой сроков и большой путаницей. Только вчера, 14 марта, родители стали получать подтверждение о получении места. Сегодня должны прийти квитанции на оплату.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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