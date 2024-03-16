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Суббота, 16 марта 2024, 08:50 мск

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Ребенок, на которого с крыши дома упала глыба льда, отправлен домой

Ребенка, на которого накануне упала глыба льда, выписали домой. Напомним, что данный инцидент произошел 15 марта 2024 года во дворе дома на улице Широкореченской. Мальчик трех лет копал у дома лопаткой снег, когда с крыши на него упал кусок льда. Прокуратура начала проверку. Мальчика госпитализировали в детскую больницу номер 9, однако после тщательной диагностики врачи выписали его домой. За состоянием ребенка медики продолжат следить амбулаторно. Тем временем, прокуратура запросила документы с целью установления лица, ответственного за надлежащее обслуживание и содержание жилого дома, а также проведение сезонных работ по уборке кровли от снега и льда.


https://newdaynews.ru/ekaterinburg/821850.html

Екатеринбург, Елена Васильева

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