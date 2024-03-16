В Свердловской области явка к середине второго дня голосования превысила 49%

К 15 часам в субботу явка в Свердловской области с учетом ДЭГ составила 49,04%, – сообщает региональный избирком.

«Явка по ДЭГ составила 84,64% (от числа принятых заявлений на дистанционное электронное голосование)», – сообщили в комиссии.

В следующий раз данные по явке будут опубликованы сегодня после закрытия избирательных участков. Напомним, голосование в этот раз идет три дня: 15, 16 и 17 марта. Участки работают с 8 до 20 часов.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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