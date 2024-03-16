За два дня в Свердловской области проголосовали более 56% избирателей

В Свердловской области явка на конец второго дня голосования составила 56,12% от числа избирателей с учётом ДЭГ.
«Явка по ДЭГ 88,63% (от числа принятых заявлений на дистанционное электронное голосование)», – сообщили в областном избиркоме.
Все участки сегодня отработали в штатном режиме. Они вновь откроются 17 марта в 08:00 и будут работать до 20:00. Дистанционное электронное голосование проводится на портале круглосуточно и также завершится завтра в 20:00.
Екатеринбург, Анастасия Истомина
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