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Воскресенье, 17 марта 2024, 22:01 мск

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«Автомобилист» одержал первую победу в 1/4 финала Кубка Гагарина

«Автомобилист» выиграл первый матч против СКА во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина. Поединок прошел в Санкт-Петербурге и завершился со счетом 3:2 в пользу уральцев.

«Автомобилист» ударно провел первый период, забросив две шайбы в ворота армейцев. Первым отличился Семен Кизимов, а второй гол забил Алексей Макеев с передачи Анатолия Голышева и Данилы Романцева. СКА смог быстро сократить отставание, Марат Хайруллин забросил шайбу в ворота Евгения Аликина после отскока.

Во второй двадцатиминутке хозяева льда усилили давление, и «Автомобилисту» пришлось нелегко. В одном из эпизодов шайба все-таки влетела в ворота екатеринбуржцев, но судьи после видеопросмотра отменили гол, зафиксировав атаку на вратаря.

Все решилось в третьем периоде. На 46-й минуте СКА сравнял счет – шайбу с пятака забил Сергей Сапего. Но уже через минуту «Автомобилист» вновь вышел вперед. Алексей Макеев и Денис Баранцев убежали в контратаку, в итоге защитник «Автомобилиста» успешно замкнул передачу Макеева и забросил победную шайбу в этом матче.

Счет в серии 1:0 в пользу «Автомобилиста». Раунд длится до четырех побед. Следующий матч также состоится на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге 19 марта, а затем серия переедет в Екатеринбург.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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