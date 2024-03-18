В Екатеринбурге в 15-й раз пройдет фестиваль «Стенограффия»

В этом году в Екатеринбурге уже в 15-й раз состоится традиционный международный фестиваль уличного искусства «Стенограффия». Как сообщает пресс-служба мэрии, постановление об этом подписал мэр Алексей Орлов. В этом году фестиваль стартует 1 мая и завершится 31 декабря.

Напомним, «Стенограффия» – крупнейший фестиваль уличного искусства в России. Известные мастера, профессиональные художники и любители ежегодно принимают участие в фестивале, чтобы создавать уникальные произведения. За время реализации проекта 360 художников из 17 стран создали 600 арт-объектов и разрисовали около 50 тысяч квадратных метров покрытия.

В 2023 году завершающим арт-объектом очередного сезона «Стенограффии» стал 3D-мурал с изображением святой Екатерины Александрийской на корпусе Уральского федерального университета на ул. Куйбышева. Образ создали художники команды Spektr вместе с продюсерской командой Stenka.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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