Трое детей и их мать погибли на пожаре в уральском селе (ФОТО)

Трое детей и их мать погибли сегодня ночью на пожаре в поселке Ис Нижнетуринского района.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, пожар в одноэтажном деревянном доме на три квартиры начался около трех часов ночи. При тушении пожара были обнаружены тела женщины 1983 г.р. и троих ее детей – девочки 2007 г.р., мальчиков 2012 г.р. и 2013 г.р.
Спастись смогли только старшая дочь 2003 г.р. и ее грудной ребенок, которого она вынесла на руках.
Предположительно пожар начался с кухни. Точную причину установят специалисты по результатам экспертизы.
Семья на учете в органах системы профилактики не состояла.
Нижняя Тура, Елена Владимирова
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