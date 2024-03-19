Трое детей и их мать погибли на пожаре в уральском селе (ФОТО)

Трое детей и их мать погибли сегодня ночью на пожаре в поселке Ис Нижнетуринского района.

Фото ГУ МЧС по Свердловской области Фото ГУ МЧС по Свердловской области Фото ГУ МЧС по Свердловской области Фото ГУ МЧС по Свердловской области Фото ГУ МЧС по Свердловской области

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, пожар в одноэтажном деревянном доме на три квартиры начался около трех часов ночи. При тушении пожара были обнаружены тела женщины 1983 г.р. и троих ее детей – девочки 2007 г.р., мальчиков 2012 г.р. и 2013 г.р.

Спастись смогли только старшая дочь 2003 г.р. и ее грудной ребенок, которого она вынесла на руках.

Предположительно пожар начался с кухни. Точную причину установят специалисты по результатам экспертизы.

Семья на учете в органах системы профилактики не состояла.

Нижняя Тура, Елена Владимирова

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