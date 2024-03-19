Полиция назвала возможную причину пожара, где погибли трое детей

Появились новые подробности о трагическом пожаре в поселке Ис на севере Свердловской области, где погибли трое детей и их мать.

Начальник пресс-службы ГУ МВД региона Валерий Горелых рассказал, что могло стать причиной трагедии: «С места происшествия изъяты фрагменты ковра со следами горения, два элемента электропроводки. Представители МВД и СКР отрабатывают различные версии ЧП. Одной из приоритетных является возгорание холодильника из-за возможной неисправности кабеля. Более подробные и точные обстоятельства сыщики устанавливают. Ведется опрос односельчан и родных погибших». Видимых признаков насильственной смерти семьи специалисты не обнаружили.

И.о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Константин Мирошниченко заявил, что следственный отдел по ЗАТО «город Лесной» уже возбудил уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». На месте происшествия работает следственная группа, вещдоки изымаются, идет допрос свидетелей, назначен комплекс экспертиз.

Как сообщал «Новый День», пожар в одноэтажном деревянном доме на три квартиры начался около трех часов ночи. При тушении пожара были обнаружены тела женщины 1983 г.р. и троих ее детей – девочки 2007 г.р., мальчиков 2012 г.р. и 2013 г.р. Спастись смогли только старшая дочь 2003 г.р. и ее грудной ребенок, которого она вынесла на руках, а также жители двух соседних квартир.

Ис, Елена Владимирова

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