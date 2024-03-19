В первые классы в Свердловской области примут 50 тысяч детей: запись начнется 1 апреля

Запись в первые классы начнется в полночь 1 апреля. Чтобы не допустить технических сбоев, как это было при подаче заявлений на путевки в лагерь, в ближайшие дни проведут нагрузочное тестирование. «Мы ожидаем, что все пройдет спокойно, как в прошлом году», – заверил заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Евгений Бирюк.

Всего в этом году в первые классы в Свердловской области пойдут 50 тысяч детей. Из них половина – 24,6 тысячи – в Екатеринбурге. К 1 сентября в регионе появится 5 тысяч новых мест в школах, из них 2,7 тысячи – в Екатеринбурге. В частности, откроются новые школы в Академическом, Солнечном и на Уктусе.

Первая волна подачи заявлений в первые классы продлится с 1 апреля до 30 июня. В этот период будут распределять места по прописке. С 6 июля до 5 сентября можно будет подавать заявления без учета прописки, но только на вакантные места.

Способы подачи заявлений остались прежними: через «Госуслуги», МФЦ, либо «Почту России». В Екатеринбурге абсолютное большинство родителей выбирает первый. И после недавней записи детей в загородные лагеря горожане переживают, что снова столкнутся с техническим сбоем. Однако в минобразования уверяют: опыт приема заявлений в рамках оздоровительной кампании учли.

«Сегодня ночью мы проведем нагрузочное тестирование с расчетом, что заявления будут подавать на 50 тысяч первоклассников. Увидим на пиках, какие мощности нам могут понадобиться. В адрес Минцифры РФ направляем информацию о том, сколько у нас планируется заявлений. Мы ожидаем, что все пройдет спокойно, как в прошлом году, – заявил на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал» заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Евгений Бирюк. – Если вдруг что-то случится, получится, что заявление отправили и оно зависло, не переживайте. Сама система ЕПГУ сегодня устроена так, что дата и время отправки фиксируется. И зачисление будет по фиксации времени. Ни одно поданное заявление не будет упущено и не останется без рассмотрения».

Как сообщал «Новый День», технический сбой произошел на старте записи детей в загородные лагеря на лето.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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