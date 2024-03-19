Что мирянам есть и пить в Великий пост – советы священника

В понедельник для православных начался Великий пост. Он продлится до Пасхи, которая в этом году будет отмечаться 5 мая. С каждым годом число желающих поститься растет, что, безусловно, добавляет вопросов к священникам о том, как правильно это делать.

Священник Антоний Русакевич, ведущий в ВК популярный паблик «Позитивный батюшка», подготовил для мирян несколько советов о том, чем же питаться и когда в Великий пост. Приводим текст без изменений.

«Трапеза в Великий пост для мирян

Наверняка многие из вас видели в интернете календари трапезы на Великий пост, где есть дни, когда предписывается сухоядение, отказ от употребления горячей пищи и постного масла, а то и полный голод. Хочу вас предостеречь от поста не по силам и напомнить, что столь строгое предписание на Великий пост предназначено для монахов, а не для мирян. Так как же поститься мирянам?

Процитирую слова Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла:

«Формально действующий на сегодняшний день устав постов содержится в Типиконе, соответствующие главы которого восходят к ближневосточной монастырской практике, включающей не только воздержание от скоромных продуктов, но и многие дни так называемого сухоядения и даже некоторые дни полного воздержания от пищи. Очевидно, что современный человек, особенно если он не приучен к посту, и, тем более, в условиях мегаполиса, не способен соблюдать пост в полной мере согласно упомянутым предписаниям.

Ситуация усугубляется тем, что популярные газеты и светские сайты, желающие как-то осветить тему поста, размещают перед Великим постом «постные календари» именно в изложении упомянутой ближневосточной практики…Значит ли это, что можно взять и отменить постные предписания? Нет, конечно. Однако одно дело – пост для монаха, другое дело – для человека, выполняющего тяжелую работу. Должна быть вдумчивая пастырская работа с нашими прихожанами, индивидуальный подход, чтобы каждый из них участвовал в посте, особенно в Великом посте, – участвовал по мере своих сил, но участвовал непременно».

Именно к такому вдумчивому подходу к ограничениям в Великий пост я вас и призываю. Надо учитывать состояние своего здоровья, нагрузку на работе, возраст и многие другие факторы. Как вы уже поняли, сухоядение и голод – не для мирян. Для большинства остальных достаточно отказа от животной пищи: мяса, рыбы, яиц, молока. Однако в ряде случаев, например, восстанавливающимся после тяжелого недуга или тяжело болеющим, беременным или кормящим женщинам, людям, занятым физическим трудом, бывает достаточно отказаться на великопостный период от мяса и чрезмерного гурманства. Послабление также устанавливается для путешествующих и воинов на боевом посту. Детей до 7 лет достаточно ограничить в лакомствах, не лишая белковой пищи, необходимой для роста и полноценного развития ребенка. При этом обязательно нужно объяснить своему чаду, почему это делается.

Напомню, что личное послабление в трапезе на Великий пост обычно устанавливается при благословении своего священника, духовника. В принципе тем мирянам, которым и так разрешается менее строго соблюдать великопостные ограничения (я их перечислил выше), можно обойтись и без благословения священнослужителя. Однако я все-таки рекомендую его взять, поскольку благословение – это не просто разрешение. Оно всегда помогает настроиться на нужный лад, избавить от смущения и искушений. При этом надо помнить, что послабление не равно полному отказу от поста, все равно необходимо установить для себя на Великий пост разумные ограничение в рационе.

Важно, чтобы осознанное телесное воздержание воспитывало в нас готовность к добровольной аскезе, освобождало нас от чрезмерной привязанности к «вкусным» привычкам и потакания желанию получать от всего удовольствие. Это не значит, что постная еда должна быть невкусной и однообразной, вовсе нет. Но она должна быть простой и не вводить человека в грех чревоугодия.

Пост помогает нам держаться в духовном тонусе, больше концентрироваться не на в пище, а на молитве и делах милосердия. Надо всегда помнить и о смысловой нагрузке Великого поста: мы сострадательно проходим Крестный путь Спасителя и вместе с Ним всей душой воскресаем в Светлую Пасху. Скорбь и сопереживание страданиям Христа плохо соотносятся с угождением плоти».

Ссылка по теме:

Начался Великий пост. Что можно и что нельзя делать >>

Екатеринбург, Елена Васильева

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