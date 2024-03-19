В мэрии Екатеринбурга рассказали о самых опасных перекрестках в городе

В Екатеринбургской думе сегодня заслушали отчет мэрии о снижении аварийности на дорогах. Депутаты заявляют, что в городе насчитывается 65 перекрестков, на которых регулярно случаются ДТП. Чиновники и Госавтоинспекция выделили только десять мест, где нужно принимать экстренные меры.

Помимо перекрестка Амундсена – Объездная, где ситуацию спасет только транспортная развязка, в Екатеринбурге есть еще несколько проблемных участков. Например, в 2023 году на перекрестке улиц Малышева и 8 Марта машины сбили двух пешеходов и одного велосипедиста, также было еще две дорожные аварии. Все ДТП случились в вечернее время, когда перекресток очень загружен. Как сообщил заместитель председателя транспортного комитета Сергей Яскевич, на этом участке планируется ввести дополнительную фазу светофора, чтобы развести транспортные и пешеходные потоки. Хотя в таком случае возможны пробки в часы пик. ГИБДД и вовсе предлагает запретить левый поворот со стороны улицы Малышева в сторону проспекта Ленина, так как большинство аварий случилось именно по этой причине. Но такая мера еще будет обсуждаться.

В Верх-Исетском районе на перекрестке улиц Викулова и Металлургов мэрия установит светофор для пешеходов. В прошлом году здесь случилось четыре наезда на прохожих. Аналогичное решение применят в районе улиц Новосибирская и Зенитчиков – там было три наезда на пешеходов, и один человек в результате инцидента погиб.

А вот с проблемным перекрестком улиц Белинского и Юлиуса Фучика рядом с Ботаникой будут разбираться иначе. Как отметил начальник городской ГИБДД Роман Ярыш, в этом месте в результате ДТП пострадали три пешехода, но все они переходили улицу на красный сигнал светофора. Поэтому на участке будут дежурить инспекторы и ловить нарушителей.

В районе опасного заезда на Щербакова, 124 мэрия запретит левый поворот и сделает разметку на дороге. Автомобилистам придется ехать в объезд. На Уралмаше самым аварийным местом в 2023 году стал перекресток Победы – 40 лет Октября, поэтому здесь поменяют фазы светофоров, чтобы автомобильный транспорт, трамваи и пешеходы никак не пересекались друг с другом.

Изменения в режиме работы светофоров также будут на перекрестках Карла Либнехта – Первомайская и Монтажников – Расточная, где случались аварии с тяжелыми последствиями.

По данным транспортного комитета Екатеринбурга, за прошлый год в городе случилось 1116 ДТП, в которых погибло 64 человека. На перечисленных десяти перекрестках было 39 ДТП с двумя летальными исходами, и еще 59 человек получили травмы. Сергей Яскевич отметил, что все мероприятия по снижению аварийности будут выполнены в третьем квартале года. Однако депутаты настояли, чтобы мэрия занялась и другими опасными перекрестками в городе. Их отдельно рассмотрят на следующем заседании думской комиссии.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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