На Урале стали реже убивать и грабить

В Свердловской области за последний год снизилось количество таких тяжких преступлений, как убийства, грабежи и разбои. Об этом рассказал на заседании комитета заксо по вопросам законодательства и общественной безопасности начальник штаба ГУ МВД России по Свердловской области Станислав Каргаев.

Всего в прошлом году на территории Свердловской области зарегистрировано 49 686 преступлений, что на 4,1% ниже уровня 2022 года. На 9,2% сократилось количество убийств, на 5,8% – фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 19,2% – краж, на 15,8% – грабежей, на 22,7% – разбоев, сообщает пресс-служба заксобрания.

Ожидается, что на ближайшем пленарном заседании 26 марта перед депутатами выступит с докладом о работе свердловской полиции в 2023 году руководитель ГУ МВД генерал-лейтенант полиции Александр Мешков.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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