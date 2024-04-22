В 2024 году на Урале стали чаще убивать

В январе-марте 2024 года в Свердловской области выросло число убийств, покушений на убийство, разбойных нападений и случаев мошенничества. При этом сократилось число краж и грабежей. Такую статистику приводит пресс-служба областной прокуратуры.

По данным ведомства, всего в первом квартале 2024 года в области зарегистрировано 12 050 преступлений, что на 0,2 % меньше, чем в аналогичном периоде 2023 года.

Большая часть всех преступлений связана с хищениями чужого имущества – 5722 (47,5 %). Из них на долю краж приходится 54,3%. Путем мошенничества совершено 33 % хищений, грабежа – 2,4 %, разбоя – 0,5 %. На 6,5% выросло число мошенничеств, на 7,4% – разбоев. И, напротив, на 18,4 % снизилось количество краж и на 18,3 % – грабежей.

Число убийств и покушений на убийство увеличилось на 13,3 %, случаев умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести – на 1,3%. От рук преступников погибли 153 человека, здоровью 211 лиц причинен тяжкий вред. На сельскую местность приходятся 30,7 % погибших.

С использованием интернета и мобильной связи совершено 30,8 % преступлений, рост в сравнении с итогами прошлого года составил 11,1 % (с 3 338 до 3 708). Почти 14% пострадавших – пенсионеры по возрасту, 1% – дети и подростки до 18 лет.

Напомним, в 2023 году на территории Свердловской области было зарегистрировано 49 686 преступлений, что на 4,1% ниже уровня 2022 года. По итогам прошлого года на 9,2% сократилось количество убийств, на 5,8% – фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 19,2% – краж, на 15,8% – грабежей, на 22,7% – разбоев.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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