Практика массовой эвакуации неправильно припаркованных машин будет возобновлена

Мэрия Екатеринбурга планирует возобновить практику эвакуации на штрафстоянку неправильно припаркованных машин. Об это сегодня на пресс-конференции сообщил вице-мэр Рустам Галямов, курирующий вопросы дорожного движения регионального центра. По его словам, работа по этому направлению ведется, поскольку брошенные кое-как машины мешают нормальному дорожному движению. «Мы в переговорах с новым руководителем УГИБДД Екатеринбурга, областного ГИБДД», – анонсировал Галямов.

Отметим, что оставленные под знаками «Остановка запрещена», «Стоянка и остановка запрещена» машины, а также автомобили, паркующиеся вторым и третьим рядом – не редкость в Екатеринбурге, однако предыдущему руководству УГИБДД по Екатеринбургу это, видимо, проблемным вопросом не казалось. Поэтому, в частности, в часы пик регулярно возникают осложнения в движении по улицам Куйбышева в районе «Гринвича», Ельцина, в районе улицы Московская, 19 у Центра косметологии и пластической хирургии и в других проблемных точках города, где парковок нет или парковочных мест мало, а желающих встать – много.

Екатеринбург, Елена Васильева

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