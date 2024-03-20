Нейросети вычислят нарушителей, которые прикрывают госномера

Нейросети будут помогать вычислять нарушителей, которые оставляют свои машины в неположенных местах, а от штрафов за неправильную парковку спасаются маскировкой госномеров. Например, на улице Ельцина часто можно заметить, как автомобилисты прикрывают карточками, клочками бумаги или медицинскими масками знаки. Вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов, который отвечает за транспортную составляющую, не ответил «Новому Дню» на вопрос о том, много ли штрафов недобирает казна, однако заверил, что это не будет большой проблемой в ближайшем будущем.

Заклеенный номер не спасет от штрафа

«Нейросеть сверяет с базой ГИБДД номер и прикрытую цифру считывает. В Москве уже были суды, и решения устояли. Дошли до Верховного суда. Так что бороться будем. И выписывать штрафы», – пообещал Галямов.

В Госавтоинспекции Свердловской области «Новому Дню», в свою очередь, пояснили, что в регионе уже применяется специальный софт «Паутина», который позволяет «оперативно идентифицировать любой закрытый государственный регистрационный знак, в том числе иностранный».

«Паутина» автоматически анализирует целый ряд условий и факторов, например цвет, марку транспортного средства нарушителя, а также данные с камер, расположенных вблизи места совершения административного правонарушения, после чего осуществляет сверку с базами данных Госавтоинспекции», – объяснили в пресс-службе ГИБДД.

Там также напомнили, что если водитель намеренно закрывает номерные знаки, ему грозит штраф – 5 тысяч рублей или лишение прав до 3 месяцев.

Ранее Галямов подтвердил «Новому Дню», что в Екатеринбург скоро вернется практика массовой эвакуации неправильно припаркованных автомобилей. Сейчас мэрия ведет переговоры с ГИБДД города, и, по словам вице-мэра, взаимопонимание найдено.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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