В ГИБДД раскрыли данные о количестве штрафов за неправильную парковку

Свыше 50 тысяч свердловских автомобилистов получили штрафы за неправильную парковку с начала 2024 года.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе регионального управления ГИБДД, к административной ответственности по ч. 4 ст. 12.16 КоАП РФ привлечено 47 102 водителя. Наказание за парковку машины под запрещающими знаками – штраф в 1,5 тысячи рублей. По ч. 4 ст. 12.19 КоАП РФ «Нарушение правил остановки, повлекшее создание препятствий на дороге» оштрафованы 6552 водителя. Наказание предусматривает взыскание 2 тысяч рублей.

В Госавтоинспекции пояснили, что около 90% штрафов за неправильную парковку приходится на Екатеринбург, так как в мегаполисе нарушителей фиксируют видеокамеры. Некоторые автомобилисты пытаются избежать штрафов, прикрывая номера оставленных машин подручными средствами. Но в ГИБДД нашли новый способ борьбы с хитрецами. В Свердловской области используют нейросеть «Паутина». Этот софт автоматически анализирует цвет, марку и другие данные припаркованного в неположенном месте автомобиля и сравнивает их с базами данных ГИБДД. Таким образом дорожные полицейские идентифицируют нарушителя и привлекают к ответственности. Водителям, которые намеренно закрывают номерные знаки, грозит штраф 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев.

Заклеенный номер не спасет от штрафа

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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