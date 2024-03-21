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Пятница, 22 марта 2024, 00:09 мск

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«Автомобилист» одержал третью победу над СКА в плей-офф

«Автомобилист» обыграл СКА в третьем матче второго раунда плей-офф Кубка Гагарина и повел в серии 3:0. Поединок прошел в Екатеринбурге при полных трибунах КРК «Уралец». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Решающая шайба была забита в овертайме.

Как и в предыдущих матчах этой серии «Автомобилист» первым открыл счет. Это произошло в середине второго периода. Анатолий Голышев и Данил Романцев убежали в контратаку, устроили перепасовку, и Голышев отправил шайбу с острого угла в ворота СКА. Гости сумели отыграться в третьем периоде: Арсений Грицюк в суматохе у ворот «Автомобилиста» бросил шайбу, она срикошетила ему снова на клюшку, и при втором ударе верхом залетела за спину вратаря Евгения Аликина.

Основное время матча завершилось вничью 1:1, команды отправились выяснять отношения в овертайме. На 78-й-минуте защитник СКА Максим Федотов допустил ошибку и потерял шайбу, ее подхватил Кертис Волк, разыграл комбинацию с Бруксом Мэйсеком и сам же в касание переправил снаряд в пустой угол ворот. Это третья победа «Автомобилиста», и теперь екатеринбургской команде остается всего один шаг до выхода в полуфинал Кубка Гагарина.

Следующий матч состоится в Екатеринбурге 23 марта. Все билеты на игру проданы, но уральские болельщики могут посмотреть трансляцию хоккея в фан-зоне в ТЦ «Мега» и кинотеатре «Синема Парк» в «Алатыре».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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Метки / ХК «Автомобилист»

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