Полпред Якушев выразил соболезнования по поводу теракта в Подмосковье

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев выразил соболезнования в связи с терактом в Подмосковье. «Нелюди расстреляли из автоматов людей, которые пришли на концерт в «Крокус сити холл». Бесчеловечная жестокость. Большое горе для всей страны. Нет таких слов, чтобы описать чувства родных погибших, боль раненых. От себя лично и от лица всех жителей Уральского федерального округа выражаю искренние соболезнования близким невинных жертв. Желаем скорейшего выздоровления раненым. Готовы оказать помощь!" – отметил полпред.

Напомним, что в ходе вечернего теракта в Подмосковье погибло не менее шестидесяти человек. В больницы госпитализированы 145 пострадавших, в том числе 8 детей.

На месте трагедии продолжаются следственные мероприятия, осмотр тел погибших, сбор доказательной базы. Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».

В Екатеринбурге к памятнику Ленина неравнодушные граждане несут цветы и свечи – организован стихийный мемориал памяти жертв чудовищного преступления.

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