В Екатеринбурге на рекламных баннерах разместили свечу памяти в честь погибших в «Крокусе» (ФОТО)

В Екатеринбурге на большинстве видеоэкранов сегодня рекламу заменили на свечу памяти в честь погибших во время теракта в «Крокус-Холле».
По словам очевидцев, на некоторых баннерах показывают только свечу, на других ее изображение чередуется с рекламными роликами.
Напомним, сегодня и завтра в Свердловской области отменены все увеселительные мероприятия.
В ходе вечернего теракта в Подмосковье погибло не менее 60 человек. Госпитализированы 145 пострадавших, в том числе 8 детей.
На месте трагедии продолжаются следственные мероприятия, осмотр тел погибших, сбор доказательной базы. Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».
Екатеринбург, Анастасия Истомина
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