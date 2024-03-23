В Екатеринбурге на рекламных баннерах разместили свечу памяти в честь погибших в «Крокусе» (ФОТО)

В Екатеринбурге на большинстве видеоэкранов сегодня рекламу заменили на свечу памяти в честь погибших во время теракта в «Крокус-Холле».

По словам очевидцев, на некоторых баннерах показывают только свечу, на других ее изображение чередуется с рекламными роликами.

Напомним, сегодня и завтра в Свердловской области отменены все увеселительные мероприятия.

В ходе вечернего теракта в Подмосковье погибло не менее 60 человек. Госпитализированы 145 пострадавших, в том числе 8 детей.

На месте трагедии продолжаются следственные мероприятия, осмотр тел погибших, сбор доказательной базы. Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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