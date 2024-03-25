На медиаэкранах «Гринвича» весь день летают журавли (ФОТО)

На медиаэкранах самого крупного ТЦ в Екатеринбурге – «Гринвича» сегодня прекращена трансляция рекламы – там весь день будут летать журавли. Таким образом ТЦ подключился к всероссийской акции памяти погибших в теракте в «Крокус Сити Холле», который произошел 22 марта 2024 года.

Как сообщал «Новый День», от рук террористов погибли 137 человек, в том числе трое детей, 182 – пострадали.

Отметим, что журавли сегодня летят на большинстве медиаэкранов, расположенных в Екатеринбурге. Они заменили собой свечи памяти, которые владельцы рекламных площадей транслировали с утра 23 марта.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube