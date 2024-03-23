Очевидцев теракта просят выйти на связь со следователями

Следственный комитет выступил с обращением к гражданами, которые накануне вечером во время совершения теракта находились в «Крокус сити холле» или видели рядом что-то, относящееся к трагедии. Всю имеющуюся у очевидцев информацию необходимо предоставить следователям для восстановления полной картины событий.

Сделать этом можно по трем телефонам.

8-495-986-78-68 – Главное следственное управление СКР.

8-495-690-25-28 – Главное следственное управление СКР по Московской области.

8-800-100-12-60 – Единая многоканальная линия СКР.

Москва, Елена Васильева

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