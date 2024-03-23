«Автомобилист» уступил СКА в четвертом матче серии плей-офф

«Автомобилист» потерпел поражение от СКА в четвертом матче серии плей-офф второго раунда Кубка Гагарина. Встреча в Екатеринбурге завершались со счетом 5:2 в пользу гостей.

Сегодняшний хоккейный матч омрачили трагические события в Москве. Все развлекательные мероприятия на арене были отменены. Перед игрой хоккеисты и зрители почтили память погибших в теракте минутой молчания. Во время матча не звучало музыкальных вставок.

В первом периоде СКА дважды поразил ворота Евгения Аликина. Сначала Василий Глотов сам бросил и сам же сыграл на добивании, отправив шайбу в сетку, а затем Александр Гальченюк реализовал большинство гостей и удвоил преимущество – 2:0. После этого «Автомобилист» заменил вратаря, место в воротах занял Владимир Галкин.

Екатеринбуржцам удалось отыграть одну шайбу во втором периоде. Алексей Макеев поймал отскочившую после броска партнера шайбу и отправил ее вдоль ворот, а на добивании оказался Стефан Да Коста. Но вскоре хозяева остались в меньшинстве, и СКА увеличил отрыв до 3:1. Автором заброшенной шайбы в большинстве стал Никита Камалов.

В середине третьего периода уральцы вновь возродили интригу в матче. Алексей Макеев с передач Голышева и Да Косты с близкого расстояния забил гол в ворота Никиты Серебрякова. Уступая соперникам в одну шайбу, тренерский штаб «Автомобилиста» пошел на риск и заменил вратаря на шестого полевого. В пустые ворота хозяева получили еще две шайбы от Марата Хайруллина.

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин на послематчевой пресс-конференции прежде всего принес соболезнования родственникам погибших в «Крокус Сити Холл».

«По игре, наверное, первый период сыграл основную роль. В одной смене должны были забивать, но не забили, а нам в ответ забили. Был момент потери концентрации. Не скажу, что не было моментов в игре. Моменты были, но мы их не реализовали. Где-то соперник был более сконцентрирован, а мы нет. Имели большинство, довольно-таки много, но соперник перекрыл это своим движением, своим прессингом и не давал нам вставать в зоне, где-то быстро накатывался, а мы медленно принимали в этот момент решения. Опять же в третьем периоде были моменты, где вратарь соперника сыграл сегодня здорово. Идем дальше. Тяжелая серия, тяжелый соперник, мастеровитая команда. Будем готовиться к следующему матчу», – прокомментировал итоги игры Заварухин.

Пятый матч серии состоится 25 марта в Санкт-Петербурге.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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