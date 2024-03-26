Вакансий для сотрудников без опыта стало больше на 71%

В Свердловской области стали охотней брать на работу соискателей без опыта – количество таких вакансий выросло на 71%. Чаще всего такой политики придерживаются компании из отраслей розничной торговли (22% вакансий из общего числа), информационных технологий (11%) и организации, оказывающие услуги для бизнеса (8%).

Самые популярные вакансии для начинающих специалистов – продавцы-консультанты, менеджеры по продажам, упаковщики и операторы call-центров, курьеры и разнорабочие, сообщает hh.ru.

Средняя зарплата сильнее всего выросла за год у курьеров без опыта (с 66,7 тысячи до 98 тысяч рублей), водителей (с 67,7 тысячи до 94,8 тысячи), комплектовщиков (с 51,2 тысячи до 67,8 тысячи), грузчиков (с 33,4 тысячи рублей до 41,4 тысячи).

Как сообщал «Новый День», особенно быстро растет спрос на курьеров. К концу года дефицит кадров в этой сфере может вырасти до 300 тыс. человек. К этой работе стали чаще привлекать пенсионеров, а также женщин и студентов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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